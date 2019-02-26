Зайцеву та Дронова засудили на 10 років



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Зайцева повністю визнала свою вину у скоєнні трагічної ДТП Фото: NewsRoom

За час судових розглядів у справі щодо ДТП на вул. Сумській у Харкові відбулося близько 60 засідань

26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

Як відомо, суддя Віктор Попрас розпочав оголошення вироку з 14:00.

Зазначається, що сторона звинувачення просила для обох підсудних по 10 років в'язниці, а також позбавити водійських прав на 3 роки. За час судових розглядів відбулося близько 60 засідань.

Адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен в скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просили суд врахувати пом'якшувальні обставини.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Джерело: Страна.ua