Апеляційний суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Зайцева та Геннадій Дронов у суді

Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі

Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених за смертельну ДТП у Харкові.

Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова залишився у силі – 10 років позбавлення волі для кожного.

14 серпня у Харківському апеляційному суді відбувався розгляд апеляційних скарг Зайцевої та Дронова, подані на вирок Київського районного суду міста Харкова.

Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на два роки, а також звільнити її від відбування покарання, визначивши випробувальний термін.

У свою чергу захист Дронова просив виправдати його і закрити кримінальне провадження стосовно нього.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

Джерело: УНН