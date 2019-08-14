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    Апеляційний суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову

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    <span>Олена Зайцева та Геннадій Дронов у суді</span> - Апеляційний суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову
    Олена Зайцева та Геннадій Дронов у суді

    Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі

    Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених за смертельну ДТП у Харкові.

    Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова залишився у силі – 10 років позбавлення волі для кожного.

    14 серпня у Харківському апеляційному суді відбувався розгляд апеляційних скарг Зайцевої та Дронова, подані на вирок Київського районного суду міста Харкова.

    Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на два роки, а також звільнити її від відбування покарання, визначивши випробувальний термін.

    У свою чергу захист Дронова просив виправдати його і закрити кримінальне провадження стосовно нього.

    Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

    Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

    Джерело: УНН

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