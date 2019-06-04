У Харкові маршрутка врізалась у авто, 15 постраждалих



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Усі потерпілі доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги із травмами різного ступеню тяжкості

У Харкові маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою. В результаті ДТП постраждали 15 осіб. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Подія сталася близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі Renault Master та маршрутний мікроавтобус Рута. Попередньо, в результаті аварії травм зазнали два пасажири іномарки та 13 пасажирів маршрутки. Усі потерпілі доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги із травмами різного ступеню тяжкості. Зараз лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють правоохоронці. Причини та обставини ДТП встановлюються.

Раніше повідомлялося, що на Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку. З численними травмами постраждалу госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.