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    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку

    • Розсилка
    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку

    Дівчину з численними травмами

    3 червня близько 20:00 години, у Вінниці біля Лісопарку карета швидкої допомоги збила велосипедистку. Дівчину госпіталізували.

    За словами свідків, дорожньо-транспортна пригода сталася на пішохідному переході. Дівчина переїжджала через пішохідний від Лісопарку, у той момент на неї наїхала «швидка», яка їхала на виклик з увімкненою сиреною.

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    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку
    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку
    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку
    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку
    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку
    На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку

    З численними травмами постраждалу госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

    На місці події працюють поліцейські та встановлюють обставини ДТП.

    Джерело: vinnitsa.info

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