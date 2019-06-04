На Хмельницькому шосе карета швидкої допомоги збила велосипедистку



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Дівчину з численними травмами

3 червня близько 20:00 години, у Вінниці біля Лісопарку карета швидкої допомоги збила велосипедистку. Дівчину госпіталізували.

За словами свідків, дорожньо-транспортна пригода сталася на пішохідному переході. Дівчина переїжджала через пішохідний від Лісопарку, у той момент на неї наїхала «швидка», яка їхала на виклик з увімкненою сиреною.

З численними травмами постраждалу госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

На місці події працюють поліцейські та встановлюють обставини ДТП.

Джерело: vinnitsa.info