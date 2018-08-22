У Харкові провели в останню путь патрульного, який загинув біля мерії



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Дмитро Кірієнко посмертно нагороджений відзнакою МВС «За відвагу у службі»

У Харкові більше тисячі правоохоронців 22 серпня провели в останню путь патрульного Дмитра Кірієнка, який загинув під час нападу зловмисника на будівлю харківської мерії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що за мужність та героїзм, проявлені інспектором патрульної поліції старшим лейтенантом поліції Кірієнком під час виконання службових обов’язків, він посмертно нагороджений відзнакою МВС «За відвагу у службі».

«Дмитро Кірієнко захистив харків'ян від злочинця, який міг натворити у місті багато біди. Це – справжній героїчний вчинок», - зазначив Фацевич.

В свою чергу начальник поліції в Харківській області Олег Бех повідомив, що Кірієнко ніс службу в патрульній поліції з першого дня її створення у Харкові, був досвідченим працівником, професійно проводив затримання небезпечних злочинців, розкрив чимало зухвалих злочинів.

«Дії Дмитра у надзвичайній ситуації оцінить спеціальна комісія, яка зараз проводить службове розслідування. Але я хочу підкреслити, що ця ситуація виникла спонтанно, було дуже складно передбачити подальші дії неадекватного правопорушника, який на момент прибуття патрульних екіпажів вже намагався вбити трьох людей в іномарці та тяжко поранив з пістолета охоронця державної установи. На прийняття важливого рішення у патрульного було усього 5-7 хвилин. І Дмитро його прийняв – без очікування підкріплення спецпідрозділу «КОРД» він намагався самостійно знешкодити небезпечного злочинця», - зазначив Бех.

Кірієнка поховають в Зміївському районі Харківщини, де зараз мешкають його родичі.

Як відомо, в ніч на 20 серпня чоловік влаштував стрільбу біля будівлі Харківської міськради. Він смертельно поранив поліцейського і важко поранив охоронця, а також стріляв у бік машини, що проїздила повз міськраду.

Чоловіка було застрелено поліцейськими. «Стрільцем» виявився місцевий житель Олександр Поярков.

За версією слідства, перед нападом на міськраду чоловік під впливом алкоголю під час сварки застрелив свою дружину. Вилучені на місці злочину гільзи аналогічні знайденим після нападу на мерію.