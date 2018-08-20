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    Розстріл патрульного біля Харківської міськради: з'явилося відео з камер спостереження

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    <p>Один з пострілів</p> - Розстріл патрульного біля Харківської міськради: з'явилося відео з камер спостереження
    Скріншот з відео

    Один з пострілів

    Один раз пістолет зловмисника дав осічку

    Опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

    Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

    Перестрілка сталася в ніч на понеділок, близько 00:37. Невідомий чоловік спочатку поранив охоронця міськради, а після вбив одного з прибулих на місце події патрульних Дмитра Кирієнка. Після цього поліцейські застрелили нападника. Поранений охоронець мерії зараз знаходиться на штучній вентиляції легенів.

    Відеозапис починається в той момент, коли злочинець вже знаходиться в холі мерії. У дальньому кутку кадру (біля вхідних дверей) можна помітити пораненого охоронця, що лежить на підлозі.

    Якийсь час зловмисник стоїть на місці, а після починає щось говорити і робить два постріли у бік входу. Один раз пістолет дає осічку, яку чоловік самостійно нейтралізує.

    Незабаром на місце прибувають патрульні, один з яких заглядає всередину. Після цього підозрюваний підходить впритул до дверей, робить один залп і відходить назад.

    Зловмисник змінює магазин і знову прямує до входу. Чоловік стріляє тричі, переступає через пораненого охоронця - а потім виходить з будівлі, продовжуючи вести вогонь.

    Ці постріли і стали смертельними для Дмитра Кирієнка.

    За інформацією джерела ЗМІ, зловмисник був застрелений, коли у нього закінчилися патрони.

    Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

    Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

    Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.

    Харків кримінал міськрада вбивство вбивство поліцейських злочинець
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