Розстріл патрульного біля Харківської міськради: з'явилося відео з камер спостереження



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Скріншот з відео Один з пострілів

Один раз пістолет зловмисника дав осічку

Опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Перестрілка сталася в ніч на понеділок, близько 00:37. Невідомий чоловік спочатку поранив охоронця міськради, а після вбив одного з прибулих на місце події патрульних Дмитра Кирієнка. Після цього поліцейські застрелили нападника. Поранений охоронець мерії зараз знаходиться на штучній вентиляції легенів.

Відеозапис починається в той момент, коли злочинець вже знаходиться в холі мерії. У дальньому кутку кадру (біля вхідних дверей) можна помітити пораненого охоронця, що лежить на підлозі.

Якийсь час зловмисник стоїть на місці, а після починає щось говорити і робить два постріли у бік входу. Один раз пістолет дає осічку, яку чоловік самостійно нейтралізує.

Незабаром на місце прибувають патрульні, один з яких заглядає всередину. Після цього підозрюваний підходить впритул до дверей, робить один залп і відходить назад.

Зловмисник змінює магазин і знову прямує до входу. Чоловік стріляє тричі, переступає через пораненого охоронця - а потім виходить з будівлі, продовжуючи вести вогонь.

Ці постріли і стали смертельними для Дмитра Кирієнка.

За інформацією джерела ЗМІ, зловмисник був застрелений, коли у нього закінчилися патрони.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.