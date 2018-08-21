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    Харківський стрілок розстріляв власну дружину, а потім напав на мерію – поліція

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    <span>Дружину харківського стрільця знайшли мертвою ввечері 20 серпня</span> - Харківський стрілок розстріляв власну дружину, а потім напав на мерію – поліція
    Дружину харківського стрільця знайшли мертвою ввечері 20 серпня

    Поліція знайшла багато зброї у будинку харківського стрілка

    У Харкові перед нападом на міськраду зловмисник зрешетив дружину кулями.

    Загиблій жінці 42 роки. На її тілі виявлено велику кількість вогнепальних поранень – у руки, шию та обличчя, повідомляють у поліції.

    Під час огляду їхнього будинку поліція вилучила велику кількість вогнепальної зброї, патрони та станок, на якому виготовлялись патрони.

    «Знайдено та вилучено автомат, чотири пістолети, гвинтівку з оптичним прицілом, магазини та 230 патронів калібру 9 мм, порох, банку з металевою стружкою та інші предмети, які дозволяють робити зброю, виготовляти патрони та інші предмети», — сказав начальник поліції Харківської області Олег Бех під час брифінгу.

    У скоєнні цього злочину обґрунтовано підозрюється 47-річний чоловік, який напав на будівлю Харківської міськради в ніч проти 20 серпня. У шлюбі загибла й нападник перебували близько 5 років, дітей немає. Приблизний час смерті жінки – 22:00 19 серпня.

    Детальна інформація про стрільця не розголошується.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Харкові знайшли тіло дружини нападника, який застрелив копа.

    Напередодні було опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

    Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

    Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

    Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.

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