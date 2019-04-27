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    У Харкові «замінували» аеропорт

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    У Харкові «замінували» аеропорт

    Проводиться евакуація громадян та огляд приміщень аеропорту і прилеглої території

    Поліцейські у суботу, 27 квітня, перевіряють повідомлення про замінування аеропорту у Харкові.

    Про це заявляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Інформація про закладення вибухівки у харківському аеропорту надійшла до поліції 27 квітня близько 09:00», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що за адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи Слобідського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян та огляд приміщень і прилеглої території.

    Нагадаємо, 26 квітня у Харкові невідомі «замінували» п’ять готелів та школу.  В ході перевірки фахівці оглянули 17 700 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 660 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

    Протягом останнього тижня в різних регіонах України зафіксовано 93 неправдиві анонімні повідомлення про мінування, заявили в СБУ.

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