У Херсоні знайшли тіло по-звірячому вбитої жінки: відео

В Херсоні поліція встановлює обставини загибелі жінки Сьогодні близько 13:45 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». На місці працюють слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та обласного главку. Наразі встановлюються особа загиблої та можливі свідки події. Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця. Прохання громадян, у разі володіння будь-якою інформацією просимо зателефонувати «102». Анонімність гарантується. #police #поліція #новини #Херсон