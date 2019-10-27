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    У Херсоні знайшли тіло по-звірячому вбитої жінки: відео

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    Поліція&nbsp;оприлюднили запис з жінкою за кілька годин до її смерті - У Херсоні знайшли тіло по-звірячому вбитої жінки: відео
    Поліція оприлюднили запис з жінкою за кілька годин до її смерті

    Поліція встановлює особу вбитої, злочинця і можливих свідків події

    У Херсоні виявили труп жінки зі слідами насильницької смерті.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.

    Тіло жінки знайшли 26 жовтня близько 13:45.

    «Від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті», - інформують правоохоронці.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК «Умисне вбивство».

    В Херсоні поліція встановлює обставини загибелі жінки

    В Херсоні поліція встановлює обставини загибелі жінки Сьогодні близько 13:45 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». На місці працюють слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та обласного главку. Наразі встановлюються особа загиблої та можливі свідки події. Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця. Прохання громадян, у разі володіння будь-якою інформацією просимо зателефонувати «102». Анонімність гарантується. #police #поліція #новини #Херсон

    Опубліковано Поліція Херсонської області Субота, 26 жовтня 2019 р.

    Встановлюються особу загиблої і можливі свідки події.

    Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця.

    кримінал вбивство Херсон поліція
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