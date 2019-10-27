У Херсоні знайшли тіло по-звірячому вбитої жінки: відео
Поліція встановлює особу вбитої, злочинця і можливих свідків подіїУ Херсоні виявили труп жінки зі слідами насильницької смерті.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.
Тіло жінки знайшли 26 жовтня близько 13:45.
«Від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті», - інформують правоохоронці.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК «Умисне вбивство».
В Херсоні поліція встановлює обставини загибелі жінки
В Херсоні поліція встановлює обставини загибелі жінки Сьогодні близько 13:45 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». На місці працюють слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та обласного главку. Наразі встановлюються особа загиблої та можливі свідки події. Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця. Прохання громадян, у разі володіння будь-якою інформацією просимо зателефонувати «102». Анонімність гарантується. #police #поліція #новини #ХерсонОпубліковано Поліція Херсонської області Субота, 26 жовтня 2019 р.
Встановлюються особу загиблої і можливі свідки події.
Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця.