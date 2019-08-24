У Харкові спіймали 29-річного наркозакладчика



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Вилучені речовини направлені на експертне дослідження Фото відділу комунікації поліції Харківської області

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових рослідувань

Співробітники харківської поліції викрили наркозакладчика.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

«В ході огляду прилеглої території поліцейські вилучили 10 полімерних пакетів з пігулками та кристалічною речовиною білого кольору, які чоловік вже розклав на території Основ’янського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 серпня до поліції надійшло повідомлення, що на території Основ’янського району чоловік робить «закладки» наркотиків.

Виїздом на місце поліцейські виявили 29-річного правопорушника.

«Вилучені речовини направлені на експертне дослідження. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових рослідувань за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі», – додали у поліції.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру зловмиснику та обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Полтавській області виявили рекордно велике поле снодійного маку. Площа поля становила 240 га.