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    Події в Україні

    На Прикарпатті спіймали групу квартирних злодії-гастролерів

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    На Прикарпатті спіймали групу квартирних злодії-гастролерів
    Фото поліції Івано-Франківської області

    Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території області

    У Івано-Франківську правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вчиненні низки квартирних крадіжок.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    Зазначається, що зловмисників поліцейські затримали одразу після вчинення чергової крадіжки на вулиці Коновальця. У них вилучили знаряддя злочину, викрадені ювелірні вироби та грошові кошти.

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    «Правопорушники – жителі Волинської та Харківської областей 35 та 40 років. До слова, обидва у минулому вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів», – повідомили у поліції.

    Також відомо, що гастролери причетні до вчинення двох крадіжок із помешкань прикарпатців.

    На даний час правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території області.

    Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.185 (Крадіжка,поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться слідство.

    Нагадаємо, слідчі ДБР затримали начальника митного посту на Прикарпатті.

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