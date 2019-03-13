У ЄС визначили країни наймолодших матерів



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У Євросоюзі в середньому жінки народжують першу дитину у віці 29,1 року

Болгарія, Румунія та Латвія опинилися у переліку країн ЄС, у яких жінки народжують першу дитину найраніше. Про це повідомляє Delfi.

У Латвії жінки народжують першу дитину в середньому у віці 26,9 року - це найнижчий показник в країнах Балтії і третій найнижчий в ЄС. Раніше, ніж у Латвії, жінки народжують першу дитину у Болгарії (26,1 року) і Румунії (26,5 року).

Далі за цим показником слідують Словаччина (27,1 року), Польща (27,3 року), Литва (27,5 року) і Естонія (27,7 року).

Найвищий у ЄС середній вік народження першої дитини зафіксований в Італії (31,1 року). В Іспанії він становить 30,9 року, у Люксембурзі - 30,8 року, Греції - 30,4 року, Ірландії - 30,3 року, Нідерландах - 29,9 року, на Кіпрі - 29,7 року.

Варто зазначити, що у ЄС в середньому жінки народжують першу дитину у віці 29,1 року.

Нагадаємо, за даними Євростату, у 2017 році Франція стала країною з найвищим загальним рівнем народжуваності в ЄС (1,90 народжень на одну жінку). Потім йдуть Швеція (1,78), Ірландія (1,77), Данія (1,75) і Велика Британія (1,74).

Найнижчі показники народжуваності були відзначені на Мальті (1,26 народжень на одну жінку), Іспанії (1,31), Італії та на Кіпрі (1,32), Греції (1,35), Португалії (1,38) і Люксембурзі (1,39).

Джерело: УНН