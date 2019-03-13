Законодавці КНР закликають відмовитися від планування народжуваності



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У Китаї на 2050 рік очікується зменшення кількості робочої сили на 200 млн осіб

Населення КНР досягне пікового показника в 1,4 млрд осіб в 2029 році

Члени Всекитайських зборів народних представників виступили із ідеєю перегляду чи навіть повної відмови від нинішньої політики регулювання народжуваності. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Такий крок на їх думку має сприяти вирішенню гострої кризи із народжуваністю в КНР. Формально із 2016 року були зняті обмеження щодо заборони народжувати другу дитину, яка була введена іще в 1978 році. Проте це не допомогло збільшенню народжуваності, показники якої падають другий рік поспіль.

Коефіцієнт фертильності (кількість дітей, які в середньому народжує одна жінка) зменшився в КНР із 5,18 в 1970 році до 1,6 цього року.

Законодавці пропонують стимулювати народжуваність збільшенням витрат на охорону здоров’я і по догляду за материнством, наданням податкових пільг і безкоштовної освіти дітям. Найбільш радикальні пропозиції включають видалення із конституції країни будь-яких згадок щодо планування народжуваності.

Населення КНР за оцінками досягне свого піку в 2029 році, нараховуючи 1,4 млрд населення. На 2050 рік очікується зменшення кількості робочої сили на 200 млн осіб. На цей час до третини населення КНР буде старше 60 років.