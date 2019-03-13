Одеситам нагадують про важливість імунопрофілактики інфекційних захворювань



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У міські лікувально-профілактичні установи Одеси, які проводять вакцинацію, надійшли імунобіологічні препарати, отримані по лінії централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України.

Вакцини закуплені за кошти державного бюджету, мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, що гарантує відповідність стандартам якості, безпеки та ефективності.

Пологові будинки і дитячі поліклініки Одеси отримали 5000 доз вакцини БЦЖ для профілактики туберкульозу в дітей.

У Центри первинної медико-санітарної допомоги та дитячі поліклініки Одеси надійшли 30 000 доз вакцини АДП-м для профілактики дифтерії та правця у дітей і дорослих. Ревакцинація всіх дорослих від дифтерії і правця повинна проводитися кожні 10 років.

У дитячі поліклініки також розподілені 9000 доз вакцини АКДС для профілактики кашлюку, дифтерії та правця, 500 доз вакцини АДС «Діфтет» від дифтерії і правця 2500 доз інактивованої поліомієлітної вакцини «Імовакс» проти поліомієліту, 3000 доз вакцини проти гемофільної інфекції і 6500 доз вакцини КПК «Пріорікс» проти кору, паротиту та краснухи.

Слід зазначити, що захворюваність на кір в Одесі залишається високою. За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», минулого тижня на кір захворіли 30 одеситів - 12 дітей і 18 дорослих.

З початку 2019 року в Одесі зареєстровані 312 випадків захворювання на кір, з яких 141 дитина. З усіх хворих 94% не мали жодного щеплення від кору.

Вакцинація є дієвим способом профілактики кору. У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцини КПК виробництва Бельгії і США, що забезпечують ефективний захист від кору, паротиту та краснухи.

Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання, яке викликає важкі ускладнення. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем - тобто, відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

У Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси є вакцина КПК «M-M-R» (США) для імунізації контактних по кору дорослих.