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    Наука та освіта

    За три роки черги в садочки скоротилися на 60 тисяч дітей – Гройсман

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    За три роки черги в садочки скоротилися на 60 тисяч дітей – Гройсман
    Фото з відкритих джерел

    Рік тому прем'єр заявив, що протягом трьох років в Україні мають зникнути черги у дитячі садочки

    За три роки черга у дитячі садочки України зменшилася на 60 тисяч і становить трохи більше 30 тисяч.

    Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

    «Три роки тому черга в садочок була понад 90 тисяч маленьких українців. Сьогодні ця черга зменшилася на 60 тисяч, тобто вона сьогодні дорівнює трохи більше 30 тисяч. У 2020 році черг в садочки в Україні не повинно бути. Для цього в нас є і рішення, і фінансові можливості спільно з місцевими владами», - сказав Гройсман.

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    Він наголосив, що в цьому процесі буде і підтримка держави, яка на регіональні програми виділила 50 млрд гривень. Частина цих грошей піде і на будівництво та реконструкцію дитячих садочків.

    Зазначимо, що у березні 2018 року Гройсман заявив, що протягом трьох років в Україні мають зникнути черги у дитячі садочки.

    Також нагадаємо, що у 2019 році у Києві почала працювати програма «Гроші ходять за дитиною», яка передбачає компенсацію містом певних витрат у садочках будь-якої форми власності. Подібна програма показала свою ефективність у багатьох європейських країнах, і в минулому році практично одностайно була підтримана Київською міською радою.

    Київська міська рада з 1 січня запровадила нові правила для перебування у дитячих садочках столиці дітей, які не зареєстровані у місті. Батьки таких дітей тепер повинні платити за перебування їхньої дитини у комунальному садочку Києва, або плату за дитину повинні покривати з бюджету того міста чи села, де вони прописані, адже столична влада відмовляється платити за них.

    Безоплатно відвідувати дитсадки можуть також діти, чиї батьки живуть в орендованій квартирі, але договір оренди оформили офіційно.

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