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    У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

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    У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

    Припис про евакуацію було направлено майже 200 тисячам людей з районів, що знаходяться в небезпечній близькості до осередків пожеж

    У Сполучених Штатах Америки на всій території штату Каліфорнія в зв’язку з масштабними лісовими пожежами введено режим надзвичайної ситуації.

    Про це йдеться у відповідній заяві на сайті губернатора Гевіна Ньюсома.

    «Сьогодні губернатор Гевін Ньюсом оголосив про надзвичайну ситуацію на всій території штату в зв’язку з впливом безпрецедентно сильних вітрів, які привели до пожеж і евакуації по всьому штату», — йдеться в заяві.

    За даними влади, в окрузі Сонома, який розташований на північному узбережжі штату Каліфорнія вогонь знищив більш 30 тисяч акрів землі (більше 121 кв км).

    У Південній Каліфорнії пожежами знищено споруди, вогонь загрожував будинкам і критичній інфраструктурі, а також викликав евакуацію десятків тисяч жителів.

    Припис про евакуацію було направлено майже 200 тисячам людей з районів, що знаходяться в небезпечній близькості до осередків пожеж. Згідно з інформацією на сайті губернатора, вогонь загрожує сотням будівель.

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