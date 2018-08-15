Через токсичні водорості у Флориді оголосили надзвичайний стан



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Надзвичайний стан оголосили у 7 округах штату, а влада обіцяє 1,5 мільйона доларів США на ліквідацію наслідків

У Флориді, США, оголосили режим надзвичайного стану через токсичні червоні водорості, що розмножилися у воді.

Губернатор штату Рік Скотт офіційно оголосив про те, що підвищена кількість водоростей призвела до проблем зі здоров'ям, зокрема ускладнення дихання.

Також на берег винесло мертвих тварин: рибу, черепах та навіть акулу. Фотографії з пляжів викладають у соцмережах під хештегом #RedTide (червоний приплив).

Надзвичайний стан оголосили у 7 округах штату, а влада обіцяє 1,5 мільйона доларів США на ліквідацію наслідків.

