У США вирують лісові пожежі: моторошні фото спустошеної Каліфорнії



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Наразі 12 тисяч пожежників борються з полум'ям по всьому штату

Смертоносні пожежі в Каліфорнії тривають попри те, що тисячі пожежників борються з ними, повідомляють чиновники.

«Небезпечні вітри» та сухість ще більше розбурхали пожежу, яку називають Carr fire, кажуть пожежники.

Це одна з низки великих пожеж, що зараз охопили штат.

В окрузі Шаста в північній Каліфорнії полум'я вбило шістьох людей, в тому числі двох дітей та їхню бабусю.

70-річна жінка з онуками п'яти і чотирьох років загинули у четвер, коли намагалися покинути свій будинок в містечку Реддінг в 240 км на північ від Сакраменто.

Крім того, в четвер загинули двоє пожежників. Ще один загинув, борючись з вогнем біля Йосеміті в неділю.

Полум'я випалило вже 194 кв. км земель і зруйнувало щонайменше 500 споруд.

Загалом з округу Шаста евакуювали 38 тис. людей. Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в цьому та ще трьох округах.

А президент США Дональд Трамп схвалив федеральну допомогу для постраждалих регіонів.

Зараз 12 тис. пожежників борються з полум'ям по всьому штату.

Джерело: ВВС Україна