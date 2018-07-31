У США вирують лісові пожежі: моторошні фото спустошеної Каліфорнії
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Наразі 12 тисяч пожежників борються з полум'ям по всьому штату
Смертоносні пожежі в Каліфорнії тривають попри те, що тисячі пожежників борються з ними, повідомляють чиновники.
«Небезпечні вітри» та сухість ще більше розбурхали пожежу, яку називають Carr fire, кажуть пожежники.
Це одна з низки великих пожеж, що зараз охопили штат.
В окрузі Шаста в північній Каліфорнії полум'я вбило шістьох людей, в тому числі двох дітей та їхню бабусю.
70-річна жінка з онуками п'яти і чотирьох років загинули у четвер, коли намагалися покинути свій будинок в містечку Реддінг в 240 км на північ від Сакраменто.
Крім того, в четвер загинули двоє пожежників. Ще один загинув, борючись з вогнем біля Йосеміті в неділю.
Полум'я випалило вже 194 кв. км земель і зруйнувало щонайменше 500 споруд.
Загалом з округу Шаста евакуювали 38 тис. людей. Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в цьому та ще трьох округах.
А президент США Дональд Трамп схвалив федеральну допомогу для постраждалих регіонів.
Зараз 12 тис. пожежників борються з полум'ям по всьому штату.
Джерело: ВВС Україна