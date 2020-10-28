У Кам’янці-Подільському член ТВК намагалася поцупити виборчу документацію (відео)



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Тетяна Остафійчук, ймовірно, намагалася винести за межі тервиборчкому протоколи або акти ДВК

На відео видно, як члент тервиборчкому тримає в руках документи, скручує їх та ховає під руки

У середу, 28 жовтня, Кам’янець-Подільська міська територіальна виборча комісія продовжила приймати від ДВК протоколи про підсумки голосування на місцевих виборах.

Під час оформлення документів з 363 дільниці у пряму трансляцію, яку проводила кандидатка в депутати Хмельницької облради Лариса Діновська, потрапив момент, як член ТВК Тетяна Остафійчук, ймовірно, намагалася винести за межі тервиборчкому протоколи або акти ДВК.

На відео чітко видно, як Остафійчук тримає в руках документи, скручує їх та ховає під руки. Попри це, через кілька секунд на запитання іншого члена комісії, де поділися документи, Остафійчук відповіла: «Що тримала? Та ж туто я так і лишила їх. Вони там складені десь».

Після цього член ТВК запхала руку з документами під стіл. На зауваження Діновської, що акти під курткою у Остафійчук, остання почала вимагати «вийти» та знімати відео в іншому місці. Коли ж Діновська сказала, що у неї все зафіксоване на відео, Остафійчук намагалася покинути приміщення ТВК, однак її не випустили та викликали поліцію. На цьому трансляція припинилася.

Кореспондент Vdalo.info додає, що Тетяну Остафійчук все ж не випустили з кабінету, а коли прибула поліція, то документи виявили між столами, де саме проводила маніпуляції Остафійчук.

Наразі співробітники поліції опитують членів ТВК та присутніх на засіданні. Пані Остафійчук відмовилася будь-що коментувати журналістпам.

Місцеві ЗМІ нагадують, що Тетяна Остафійчук два скликання була помічницею нардепа Володимира Мельниченка, який наразі змагається за крісло Кам’янець-Подільського міського голови з Михайлом Посітком.