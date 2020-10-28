Масові фальсифікації на виборах у Василькові: поліція відкрила 15 справ



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Правоохоронці затримали осіб, які організували підкуп виборців Фото: Нацполіція

За фактами порушень виборчого законодавства у Василькові поліцейські затримали десять осіб

Поліція Київщини зафіксувала масові фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів у Васильківській ОТГ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Упродовж всієї передвиборчої кампанії, день голосування та під час підрахунку результатів виборів до поліції надійшла велика кількість повідомлень щодо ймовірних порушень у цій сфері. У Васильківському районі поліція задокументувала найбільше порушень виборчого процесу.

Загалом за фактами порушень виборчого законодавства у Василькові поліцейські затримали 10 осіб та відкрили 15 кримінальних проваджень.

Так, працівники поліції у день голосування зупинили автобуси з пасажирами, які брали участь у так званих «каруселях», голосуючи за одного з кандидатів на голову Васильківської ОТГ.

Також правоохоронці затримали осіб, які організували підкуп виборців, встановили зловмисників, причетних до фальсифікації виборчої документації.

Чотирьом громадянам за організацію підкупу повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 4 ст.160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує цим особам - позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Двом особам слідчі поліції повідомили про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) ККУ.

Ще один надзвичайний випадок стався на одній з дільниць району, де невідомі з метою зриву виборів відключили електропостачання. Поліцейські оперативно забезпечили знеструмлену дільницю генератором.

Наразі працівники поліції продовжують нести службу у посиленому варіанті, аби забезпечити законність та правопорядок на території області під час підрахунку голосів, встановлення результатів місцевих виборів.

Нагадаємо, кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ на Київщині Наталія Баласинович поскаржилася на присутність на територіальній виборчій комісії «тутішок», яких нібито скерував нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.