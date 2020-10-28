Як Пальчевського у Київраду затягують документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завдяки фальсифікаціям Андрій Пальчевський може потрапити до Київради

Під час «уточнення результатів» голоси ОПЗЖ зараховують на користь партії Пальчевського

У Києві частина районних територіальних виборчих комісій намагається натягнути голоси партії «Перемога Пальчевського», щоб вона потрапила до Київської міської ради.

Про це повідомляє представник партії «Голос» Юрій Богданов на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз по 5 ТВК - Оболонській, Святошинській, Солом'янській, Шевченківській і Дарницькій - з відчаєм приречених частина комісій намагається натягнути голоси Пальчевському за рахунок ОПЗЖ!» - заявив він.

За його словами, «десь 40 голосів намагаються поцупити, десь 30». «Їм не вистачає тисячі 3,5-4. Це треба намалювати 100-150 дільниць», - зазначив Богданов.

Цю інформацію підтвердиві волонтер Роман Сініцин. «Перший протокол приїхав до ТВК. У ОПЗЖ 48. У Пальчевського 40. ТВК відправляє протокол на уточнення у ОПЗЖ стає 8. У «Партії Пальчевського» 80», - повідомив він і оприлюднив ці протоколи.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу групи «Рейтинг», на виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів. Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.

Далі йдуть: партія «Голос» - 7,2%, «Єдність» - 6,8%, «ОПЗЖ» - 6,7%, ВО «Батьківщина» - 6,6%. Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців. Зокрема, партія «Перемога Пальчевського» набирає 3,9%.

Читайте також: