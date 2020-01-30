У Кам’янець-Подільському горів гуртожиток університету
Підрозділи ДСНС врятували 19 людей
У четвер о 02:22 у м. Кам’янець-Подільський у кімнаті на п’ятому поверсі дев’яти поверхового гуртожитку Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
О 02:41 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Підрозділами ДСНС врятовано 19 осіб.
Вогнем знищено побутові речі та майно на площі 20 квадратних метрів.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.