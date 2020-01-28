На Печерську горів особняк

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Рятувальники за години ліквідували пожежу

Пожежа сталася у двоповерховому будинку

27 січня сталася пожежа у двохповерховому приватному будинку на вул. Редутній, 49 у Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:59.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат на першому поверсі. На момент загоряння мешканець будинку перебував вдома й одразу викликав рятувальників. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 10:38 пожежу було локалізовано на площі 20 кв. м, а вже о 10:57 - ліквідовано.

У результаті загоряння пошкоджено особисті речі, меблі, закопчено стіни та стелю кімнати.

Потерпілих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 16 січня на цій же вулиці Редутній сталася пожежа у триповерховому приватному житловому будинку.