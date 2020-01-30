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    В Україні через негоду знеструмлено 397 населених пунктів

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    В Україні через негоду знеструмлено 397 населених пунктів

    Знеструмлення відбулося у восьми областях

    Проти ночі 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Знеструмлення відбулося у таких областях: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    В ніч на 30 січня у м. Лисичанськ через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тис. абонентів. До відновлювальних робіт залучено бригаду КП «Лисичанськ водоканал». Котельні працюють в штатному режимі.

    Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

    Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 122 працівники та 835 одиниць техніки.

    Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки.

    Воно спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

    Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

    державна служба ДСНС рятувальники водопостачання снігопад вітер негода
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