В Україні через негоду знеструмлено 397 населених пунктів



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Знеструмлення відбулося у восьми областях

Проти ночі 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Знеструмлення відбулося у таких областях: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

В ніч на 30 січня у м. Лисичанськ через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тис. абонентів. До відновлювальних робіт залучено бригаду КП «Лисичанськ водоканал». Котельні працюють в штатному режимі.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 122 працівники та 835 одиниць техніки.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов з 30 січня, яке може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рятувальники зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки.

Воно спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

По Києву та Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.