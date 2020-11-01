У Канаді чоловік у середньовічному костюмі ходив по вулицях і різав людей ножем

Злочинець вбив двох людей, п’ятьох поранив

У Квебеку, провінції на сході Канади, поліція затримала чоловіка, який гуляв по місту в середньовічному костюмі з холодною зброєю і нападав на людей. Двоє людей загинули та п’ятеро поранені. Про це повідомляє CBC News.

«Поліція міста Квебек затримала підозрюваного чоловіка близько першої години ночі в неділю, після того, як він завдав ножові поранення, у результаті яких двоє людей загинули та п’ятьох поранено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в суботу ввечері поліція розшукувала чоловіка, одягненого в середньовічний одяг, який мав при собі холодну зброю і вже поранив кількох людей.

«Напади сталися біля Шато Фронтенак на вулиці Рампарт, а пізніше підозрюваний був заарештований біля Старого порту міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваному близько 20 років, невідомо, чи поліція встановила його особу. П'ять постраждалих доставлені до місцевої лікарні з різним ступенем тяжкості травм. Підозрюваний також був доставлений до лікарні для оцінки стану.