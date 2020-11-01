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    У Канаді чоловік у середньовічному костюмі ходив по вулицях і різав людей ножем

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    Поліція міста Квебек затримала підозрюваного чоловіка близько першої години ночі&nbsp; - У Канаді чоловік у середньовічному костюмі ходив по вулицях і різав людей ножем
    Поліція міста Квебек затримала підозрюваного чоловіка близько першої години ночі 
    Фото CBC News

    Злочинець вбив двох людей, п’ятьох поранив

    У Квебеку, провінції на сході Канади, поліція затримала чоловіка, який гуляв по місту в середньовічному костюмі з холодною зброєю і нападав на людей. Двоє людей загинули та п’ятеро поранені. Про це повідомляє CBC News.

    «Поліція міста Квебек затримала підозрюваного чоловіка близько першої години ночі в неділю, після того, як він завдав ножові поранення, у результаті яких двоє людей загинули та п’ятьох поранено», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в суботу ввечері поліція розшукувала чоловіка, одягненого в середньовічний одяг, який мав при собі холодну зброю і вже поранив кількох людей.

    «Напади сталися біля Шато Фронтенак на вулиці Рампарт, а пізніше підозрюваний був заарештований біля Старого порту міста», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що підозрюваному близько 20 років, невідомо, чи поліція встановила його особу. П'ять постраждалих доставлені до місцевої лікарні з різним ступенем тяжкості травм. Підозрюваний також був доставлений до лікарні для оцінки стану.

    кримінал Канада вбивство поліція злочинець
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