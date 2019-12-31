У Києві невідомі обстріляли торговельні кіоски



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На Троєщині зловмисники у масках обстріляли торговельні кіоски Фото з відкритих джерел

Четверо зловмисників у масках, які стріляли вночі у столиці, зникли з місця пригоди

У ніч на вівторок, 31 грудня, невідомі обстріляли ринок на столичній Троєщині. Також вони кинули димову шашку, повідомляє пресслужба поліції міста.

За повідомленням правоохоронців, інцидент стався на вулиці Драйзера Деснянського району Києва. «Попередньо встановлено: четверо невідомих в масках забігли на територію ринку і почали стріляти в кіоски, а в один з них кинули димову шашку. При огляді території експерти виявили кілька стріляних гільз і залишки димової шашки. Вилучене направлено для проведення експертного дослідження», - йдеться в повідомленні.

У поліції також зазначили, що в результаті стрілянини ніхто з громадян не постраждав. Правоохоронці відкрили справу за статтями про хуліганство та умисне знищення або пошкодження майна. Також поліцейські встановлюють осіб, причетних до цієї події.