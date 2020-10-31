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    У світі

    Стрілянина в Ліоні: ЗМІ повідомили про затримання підозрюваного

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    У суботу б<span>іля грецької православної церкви у Ліоні зловмисник влаштував стрілянину</span> - Стрілянина в Ліоні: ЗМІ повідомили про затримання підозрюваного
    У суботу біля грецької православної церкви у Ліоні зловмисник влаштував стрілянину

    Ймовірного нападника впізнали незважаючи на те, що його обличчя було закрито хусткою

    У французькому Ліоні затримали і заарештували підозрюваного в нападі на служителя церкви.

    Про це повідомляє місцеве видання Lyon Mag.

    За даними ЗМІ, ймовірного нападника впізнали незважаючи на те, що його обличчя було закрито хусткою. Зброї при затриманому не було.

    Поліція перевіряє можливу причетність затриманого до вчинення нападу.

    Як відомо, 31 жовтня у французькому Ліоні важке кульове поранення отримав православний священник. Зловмисник втік з місця події.

    Нагадаємо, 29 жовтня у Ніцці 25-річний тунісець вдерся до місцевої церкви, напавши з ножем на її відвідувачів. 

    Внаслідок нападу було вбито три людини, зловмисник був затриманий в поліції і наразі перебуває у лікарні.

    Загалом у справі про теракт в Ніцці вже затримано троє фігурантів.

    Влада Франції через напади оголосила максимальний рівень терористичної небезпеки, на вулиці міст вийшли до 7 тисяч військовослужбовців, які взяли під свій контроль церкви і школи.

    Коментуючи загибель від рук терориста трьох людей мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав теракт проявом «ісламо-фашизму» у Франції.

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