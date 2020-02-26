У Канаді планують надати психічно хворим доступ до евтаназії



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Законопроєкт дозволить отримати доступ до евтаназії не лише смертельно хворим, а й людям з невиліковними психічними хворобами.

До канадського парламенту внесено законопроєкт, що має полегшити доступ до евтаназії тяжко хворим людям. Про це на прес-конференції в Оттаві розповів міністр юстиції Канади Девід Ламетті, передає «Укрінформ».

За його словами, законопроєкт дозволить отримати доступ до евтаназії не лише смертельно хворим, а й людям з невиліковними психічними хворобами.

При цьому скасовується обов’язковий 10-денний «період роздумів», що має минути між остаточною згодою на евтаназію та її здійсненням. Натомість пропонується запровадити додаткові запобіжники для захисту від зловживань у ситуації з психічно хворими та забезпечити їм змогу дати згоду на евтаназію, доки вони втратять здатність адекватно оцінювати реальність.

Зміни до ухваленого чотири роки тому закону про евтаназію уряд був змушений вносити на вимогу Верховного суду провінції Квебек, який у 2019-му дійшов висновку, що цей документ надто обмежує права пацієнтів.

Перед внесенням законопроєкту уряд провів тривалі консультації та розглянув понад 300 тисяч пропозицій. Документ має ще пройти кілька голосувань у комітетах та обох палатах парламенту.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року «Слуга народу» Гео Лерос хотів внести в Раду законопроєкт про дозвіл евтаназії.