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    Економіка та фінанси

    У Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій

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    У Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій - У Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій
    У Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій

    Середній розмір субсидії, яку отримують українці наразі, близько 1200 грн

    Механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Він розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій.

    Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Рахунок за житлово-комунальні послуги - річ індивідуальна. Ми можемо говорити про середні показники, але не треба забувати про те, що рахунок складається з двох величин, а саме: з тарифу за послугу та кількість спожитої послуги», - сказав посадовець.

    За його словами, на розмір субсидії впливають такі фактори:

    • умови проживання людини (параметри тих послуг, які людина використовує);
    • ціна і тариф, яка встановлена відповідним органом для конкретного виду послуги;
    • доходи членів домогосподарства.

    «Індивідуальний підхід базується на тому, що кожне домогосподарство має визначений індивідуальний відсоток платежу, який сплачується відповідно до доходів. А також полягає ще й в тому, що громадян має можливість у будь-який час вибрати форму отримання виплат (готівкову, безготівкову). Так на сьогодні 95% отримувачів субсидій отримують іх в готівковій формі», - заявив посадовець.

    Музиченко звернув увагу на те, що з 2018 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було спрощено процедуру отримання субсидій.

    «Для отримання субсидії відповідній категорії громадян необхідно: стати на облік як ВПО за адресою проживання без реєстрації місця проживання, без переоформлення особових рахунків, оформлення договорів оренди, виключно на підставі довідки ВПО, за адресою проживання оформити житлову субсидію», - наголосив заступник міністра.

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