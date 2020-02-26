У Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій



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У Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій

Середній розмір субсидії, яку отримують українці наразі, близько 1200 грн

Механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Він розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Рахунок за житлово-комунальні послуги - річ індивідуальна. Ми можемо говорити про середні показники, але не треба забувати про те, що рахунок складається з двох величин, а саме: з тарифу за послугу та кількість спожитої послуги», - сказав посадовець.

За його словами, на розмір субсидії впливають такі фактори:

умови проживання людини (параметри тих послуг, які людина використовує);

ціна і тариф, яка встановлена відповідним органом для конкретного виду послуги;

доходи членів домогосподарства.

«Індивідуальний підхід базується на тому, що кожне домогосподарство має визначений індивідуальний відсоток платежу, який сплачується відповідно до доходів. А також полягає ще й в тому, що громадян має можливість у будь-який час вибрати форму отримання виплат (готівкову, безготівкову). Так на сьогодні 95% отримувачів субсидій отримують іх в готівковій формі», - заявив посадовець.

Музиченко звернув увагу на те, що з 2018 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було спрощено процедуру отримання субсидій.

«Для отримання субсидії відповідній категорії громадян необхідно: стати на облік як ВПО за адресою проживання без реєстрації місця проживання, без переоформлення особових рахунків, оформлення договорів оренди, виключно на підставі довідки ВПО, за адресою проживання оформити житлову субсидію», - наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, боржників за комуналку чекають великі неприємності.

Як повідомлялося, міністр соцполітики закликає відкладати на старість самотужки.

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