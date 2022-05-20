У Канаді заборонили використовувати продукцію Huawei та ZTE

Компаніям, які вже використовують обладнання Huawei та ZTE, наказано його видалити

Міністр у справах інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що країна забороняє використання в країні продукції та послуг китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE.

«Уряд Канади забезпечує довгострокову безпеку нашої телекомунікаційної інфраструктури. У рамках цього плану уряд забороняє включення продуктів та послуг Huawei та ZTE до телекомунікаційних систем країни», – йдеться у заяві міністра.

За словами Шампаня, рішення влади Канади про заборону використання продукції китайських компаній на території країни було ухвалено після ретельного вивчення незалежними агентствами з питань безпеки та консультацій із найближчими союзниками Канади.

У публікації наголошується, що компаніям, які вже використовують обладнання Huawei та ZTE, наказано його видалити.

Станом на початок березня, китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили свої поставки в Росію вдвічі. При цьому на китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

У березні стало відомо, що Apple відмовилася від презентації у Росії нових моделей смартфонів iPhone SE.