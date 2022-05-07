Генсек ООН прогнозує: РФ піде у жорсткий наступ на позиції ЗСУ

Альянс готовий підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірне загострення агресії від росіян. Вже у найближчі тижні окупанти можуть спробувати жорстокіший наступ. Про це пише Welt.

Столтенберг запевнив, що НАТО сповнене рішучості допомагати Україні, доки Володимир Путін веде війну, навіть якщо це займе місяці чи роки.

Водночас, як зазначив генсек Альянсу, треба «зробити все», щоб конфлікт не поширився. У цьому центральну роль відіграє Німеччина.

«Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів», – заявив Столтенберг.

За його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська вправно обороняються.

«Ми бачимо різкий контраст між російськими та українськими силами: українські війська хоробрі і знають, за що воюють. Російські війська – страждають від поганого керівництва, низького морального духу і багато хто не розуміє, за що вони воюють», – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, що раніше у НАТО заявили, що війна може затягнутися як на місяці, так і на роки. Однак в Альянсі підкреслили, мовляв, готові підтримувати Україну роками, якщо буде така потреба.

До слова, після війни з Україною РФ не зможе швидко відновити збройні сили – британська розвідка.

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