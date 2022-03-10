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    Huawei, Xiaomi та Oppo скоротили поставки до Росії

    Huawei, Xiaomi та Oppo скоротили поставки до Росії
    фото з відкритих джерел

    Росіянам доведеться забути про китайські смартфони

    Китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили свої поставки в Росію вдвічі. Про це повідомляє Financial Times.

    Поставки зменшені через обвал рубля і західні санкції. На китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.

    Як стверджує видання, щоб уникнути збитків потрібно щодня встановлювати нову ціну на продукцію.

    Також Nintendo слідом за Sony зупиняє продаж ігрових консолей у Росії.

    Нещодавно, Mitsubishi Electric виходить з російського ринку.

    Нагадаємо, раніше Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store.

    Як повідомлялося, країни ЄС і США наклали на Росію жорсткі санкції через напад на Україну. Це призвело до того, що багато відомих світових брендів оголосили про припинення бізнесу у Росії. Зокрема, у цій країні перестають працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

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    Теги: Росія санкції смартфон гаджет Xiaomi Huawei
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    Huawei, Xiaomi та Oppo скоротили поставки до Росії