Смартфони Samsung зроблять зі сміття

Пластикові відходи пустять на виробництво телефонів

Компанія Samsung повідомила, що нові флагманські смартфони серії Galaxy S22 будуть частково зроблені зі сміття. Про це йдеться на сайті компанії.

За словами представників корпорації, Samsung використовує матеріал з рибальських сіток, що опинилися в океані, для виготовлення корпусів своїх смартфонів.

«Зараз і в майбутньому Samsung використовуватиме перероблений океанський пластик у всій своїй лінійці продуктів», – наголошується в повідомленні.

У компанії уточнили, що вибір цього матеріалу позитивно вплине на вирішення проблеми забруднення довкілля.

Зазначається, що Samsung планує і надалі використовувати перероблені та вживані матеріали та перероблений папір. За оцінкою фахівців, щороку близько 640 тисяч тонн старих рибальських сіток викидають у воду: «Сітки-примари» завдають шкоди кораловим рифам та природному середовищу і навіть потрапляють у наші джерела їжі та води».

Анонс флагманських смартфонів серії Galaxy S22 заплановано на 9 лютого. У серію топових девайсів увійдуть моделі Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra.