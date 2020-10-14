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    Події в Україні

    Синоптики попередили українців про похолодання: прогноз погоди на 14 жовтня

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    У західних областях на Покрову прогнозують дощі, місцями грози - Синоптики попередили українців про похолодання: прогноз погоди на 14 жовтня
    У західних областях на Покрову прогнозують дощі, місцями грози

    У Києві сьогодні температура не підійматиметься вище 19°

    В Україні сьогодні, 14 жовтня, у західних областях України прогнозують дощі, місцями грози, на високогір'ї з мокрим снігом.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях помірні дощі, місцями грози; в Карпатах і Закарпатті значні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом; вдень в Карпатському регіоні помірні дощі; на решті території без опадів. Уночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

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    Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°, в горах протягом доби 0-5° тепла ; на решті території вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-22°, у східній частині до 25°.

    У Києві сьогодні опади не прогнозуються, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 17-19°.

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