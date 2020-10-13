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    На Закарпатті сьогодні очікують підняття рівня річок на 1,5 м

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    Вночі 14 жовтня очікується зниження температури повітря до 3-8&deg; тепла - На Закарпатті сьогодні очікують підняття рівня річок на 1,5 м
    Вночі 14 жовтня очікується зниження температури повітря до 3-8° тепла

    Вдень 13 та вночі 14 жовтня очікується значний, подекуди сильний дощ, на високогір’ї з переходом у мокрий сніг та сніг

    В України 13-14 жовтня на рiчках Закарпатської областi очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними рівнями. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    Синоптики зазначають, що на Закарпатті вдень 13 та вночі 14 жовтня очікується значний, подекуди сильний дощ, на високогір’ї з переходом у мокрий сніг та сніг.

    «Увечері 13 та протягом доби 14 жовтня на більшій частині території області посилення південного вітру до 15-20, на високогір’ї 25-30 м/с. Уночі 13 жовтня на високогір’ї налипання мокрого снігу, складні відкладення ожеледі та паморозі», – йдеться у повідомленні.

    Метеорологи наголошують, що вночі 14 жовтня очікується зниження температури повітря до 3-8° тепла, на високогір’ї до 2° морозу.

    Ускладнення погодних умов 13-14 жовтня відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

    Як повідомлялося, частину України 13 жовтня накриють дощі та грози.

    У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 20-22°.

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