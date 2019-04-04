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    У Карпатах зійшла лавина (ФОТО)

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    У Карпатах зійшла лавина (ФОТО)
    Фото: facebook.com/lavyny.official

    Збитків не завдано, на схилах гір на полонині Боржава спостерігаються надуви та карнизи

    В українських Карпатах з гори Плай 1 квітня зійшла лавина мокрого снiгу. Про це свідчать дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

    «У результаті проведеного обстеження лавинних осередків Сл Плай (Закарпатська область), виявлено сходження лавини мокрого снiгу з північної експозиції гори Плай, об’ємом 2450 куб. м, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря. Орієнтована дата сходження - 1 квiтня», - вказали у відділі.

    Фото: facebook.com/lavyny.official
    Фото: facebook.com/lavyny.official

    Збитків не завдано.

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    На схилах гір на полонині Боржава спостерігаються надуви та карнизи.

    Фото: facebook.com/lavyny.official
    Фото: facebook.com/lavyny.official

    Вночі та вранці у горах Закарпаття місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-2°С.

    Зазначимо, що у горах Львівської та Чернівецької областей сніголавинний сезон оголошується закритим.

    «У зв’язку з незначною покритістю, невеликою висотою та сходженням снігового покриву у горах Львівської та Чернівецької областей сніголавинний сезон оголошується закритим», - повідомили у відділі Укргідрометцентру.

    При цьому, згідно з інформацією відділу, 4 квітня у горах і на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека (другий рівень).

    З початку лютого у Карпатах зійшло понад 20 лавин.

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