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    Події в Україні

    На кордоні з Румунію будують паркан. Закарпатці перекрили дорогу

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    Правоохоронці відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону через збільшення спроб перетнути кордон - На кордоні з Румунію будують паркан. Закарпатці перекрили дорогу
    Правоохоронці відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону через збільшення спроб перетнути кордон

    До прикордонників прибуло близько 40 молодиків з вимогою зупинити будівництво паркану

    На лінії державного кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби «Ділове» почали встановлювати загороджувальний паркан, проте жителі Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.  

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    Зазначається, що у зв’язку з початком теплого сезону та збільшенням  кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, правоохоронці відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема, з Румунією.

    Проте, у вівторок, 2 квітня,  як тільки прикордонники розпочали роботи на ділянці відділу прикордонної служби «Ділове», прибуло близько 40 молодиків з вимогою зупинити встановлення огорожі.

    «Чоловіки, більшість з яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молодики намагалися усіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх. Також до місця встановлення огорожі прибув сільський голова н.п. Ділове», - йдеться у повідомленні.

    За даними прикордонників, наразі роботи з будівництва огорожі продовжуються.

    Разом з тим повідомляється, що місцеві жителі, не погоджуючись з представниками Держприкордонслужби перекрили автомобільну дорогу сполученням «Рахів – Мукачеве».

    На місце події викликали представників Національної поліції.

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