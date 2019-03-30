Відлига у Карпатах може спровокувати лавини



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Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку

В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, у зв’язку з відлигою 30-31 березня на високогір’ї східної частини Закарпатської та 30 березня - 01 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, у День виборів президента України, 31 березня, в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.