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    У Каспійському морі іранський корабель врізався у хвилерізи

    Двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти
    Іранський військовий корабель врізався в бетонні хвилерізи у порту у Каспійському морі, двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. [READ_MORE] Аварія 100-метрового військового корабля під назвою Damavand сталася в гавані міста Бандар Анзалі. Причини наразі з'ясовують. [GALLERY_BLOCK] В
    • Сьогодні, 12:38
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    Двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти

    Іранський військовий корабель врізався в бетонні хвилерізи у порту у Каспійському морі, двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

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    Аварія 100-метрового військового корабля під назвою Damavand сталася в гавані міста Бандар Анзалі. Причини наразі з'ясовують.

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    У Каспійському морі іранський корабель врізався у хвилерізи
    У Каспійському морі іранський корабель врізався у хвилерізи
    У Каспійському морі іранський корабель врізався у хвилерізи

    В результаті зіткнення шість членів екіпажу корабля випали за борт, чотирьох вдалося врятувати, пошуки двох тривають.

    На опублікованих ЗМІ фотографіях видно, що корабель в результаті аварії сильно накренився на правий борт.

     

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