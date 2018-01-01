У Каспійському морі іранський корабель врізався у хвилерізи
- Сьогодні, 12:38
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Двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти
Іранський військовий корабель врізався в бетонні хвилерізи у порту у Каспійському морі, двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.
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Аварія 100-метрового військового корабля під назвою Damavand сталася в гавані міста Бандар Анзалі. Причини наразі з'ясовують.
В результаті зіткнення шість членів екіпажу корабля випали за борт, чотирьох вдалося врятувати, пошуки двох тривають.
На опублікованих ЗМІ фотографіях видно, що корабель в результаті аварії сильно накренився на правий борт.