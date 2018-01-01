У Каспійському морі іранський корабель врізався у хвилерізи

Двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти

Іранський військовий корабель врізався в бетонні хвилерізи у порту у Каспійському морі, двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. [READ_MORE] Аварія 100-метрового військового корабля під назвою Damavand сталася в гавані міста Бандар Анзалі. Причини наразі з'ясовують. [GALLERY_BLOCK] В