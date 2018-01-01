На заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7

Землетрус стався в районі західного іранського міста Керманшах

У середу, 10 січня, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7 бали. Про це повідомляє Reuters. «Землетрус магнітудою 4,7 бали стався в західному Ірані. Повідомлень про жертви або матеріальний збиток наразі не надходило», – йдеться в повідомленні Відзначається, що землетрус стався в районі західного іранського