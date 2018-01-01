На заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7
- Вчора, 23:26
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Наслідки землетрусу в Ірані, архівне фото
Землетрус стався в районі західного іранського міста Керманшах
У середу, 10 січня, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7 бали.
Про це повідомляє Reuters.
«Землетрус магнітудою 4,7 бали стався в західному Ірані. Повідомлень про жертви або матеріальний збиток наразі не надходило», – йдеться в повідомленні
Відзначається, що землетрус стався в районі західного іранського міста Керманшах.
Раніше повідомлялося, що землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня. В результаті землетрусу постраждали понад 20 людей.
Натомість 10 січня у Карибському морі біля узбережжя Гондурасу стався землетрус магнітудою 7,6.