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    На заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7

    Землетрус стався в районі західного іранського міста Керманшах
    У середу, 10 січня,  на заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7 бали. Про це повідомляє Reuters. «Землетрус магнітудою 4,7 бали стався в західному Ірані. Повідомлень про жертви або матеріальний збиток наразі не надходило», – йдеться в повідомленні Відзначається, що землетрус стався в районі західного іранського
    • Вчора, 23:26
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    Наслідки землетрусу в Ірані, архівне фото
    Наслідки землетрусу в Ірані, архівне фото

    Землетрус стався в районі західного іранського міста Керманшах

    У середу, 10 січня,  на заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7 бали.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Землетрус магнітудою 4,7 бали стався в західному Ірані. Повідомлень про жертви або матеріальний збиток наразі не надходило», – йдеться в повідомленні

    Відзначається, що землетрус стався в районі західного іранського міста Керманшах.

    Раніше повідомлялося, що землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня. В результаті землетрусу постраждали понад 20 людей. 

    Натомість 10 січня у Карибському морі біля узбережжя Гондурасу стався землетрус магнітудою 7,6.

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