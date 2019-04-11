У Казахстані два аеропорти змінили написання Kiev на Kyiv



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До програми українського МЗС приєдналися аеропорти «Нурсултан Назарбаєв» і «Алмати»

Два міжнародних аеропорти Казахстану почали коректно писати назву столиці України по-англійськи. Про це сьогодні, 11 квітня, в Twitter повідомило МЗС України.

«Два міжнародних аеропорти Казахстану «Нурсултан Назарбаєв» і «Алмати» тепер використовують назву Kyiv на своїх інформаційних табло в пошуковій системі сайту, а також на квитках», - йдеться в повідомленні наших дипломатів.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України запустило онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається в іноземні ЗМІ та іноземні аеропорти з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Серед закордонних аеропортів, які перейменували Kiev на Kyiv, є аеропорти Будапешта, Талліна, Лондона, Гданська, Батумі, Тбілісі, Бухареста, Стамбула, Тель-Авіва, Торонто і Варшави.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

В рамках кампанії щоденно на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з’являтимуться пости, які містять випадки некоректного вживання назви Київ як Kiev провідними іноземними ЗМІ, такими як The New York Times, BBC, Reuters та інші.

Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Також авторитетний німецький словник змінив Kiew на Kyjiw.