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    Авторитетний німецький словник змінив Kiew на Kyjiw

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    Раніше у словнику Duden назва української столиці подавалася лише через російську транскрипцію - Авторитетний німецький словник змінив Kiew на Kyjiw
    Раніше у словнику Duden назва української столиці подавалася лише через російську транскрипцію

    Duden є найавторитетнішим довідником з правопису німецької мови

    Найавторитетніший довідник з правопису німецької мови Duden перейшов із російської транскрипції назви української столиці на українську.

    Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Раніше, на жаль, у цьому словнику назва української столиці подавалася лише через російську транскрипцію. А от тепер маємо всі підстави на повну силу запускати кампанію #KyjiwKeinKiew у німецькомовних країнах», - зазначив міністр, розмістивши на сторінці скрін-шот зі словника Duden.

    Клімкін закликав українців та друзів України в німецькомовному просторі долучитися до зусиль українських дипустанов та підтримати тренд правильного вживання українських географічних назв.

    «Відлітаючи з віденського, берлінського чи мюнхенського аеропорту до Києва, ще приємніше буде повертатися на Батьківщину, якщо пункт призначення наші німецькомовні друзі позначатимуть так, як його вимовляємо ми. Давайте разом долати лінгвістичну несправедливість стосовно української мови», - зазначив міністр.

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    Раніше повідомлялося, що аеропорти Будапешта і Таллінна змінили на табло Kiev на Kyiv.

    Нагадаємо, міжнародний лондонський аеропорт Лутон також вживатиме назву Kyiv при зазначенні столиці України.

    Також ЄС змінив «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників.

    У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.


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