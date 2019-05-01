У Казахстані пройшли акції проти виборів президента, затримано понад 100 людей



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Учасники акції протесту в Нур-Султані, Казахстан, 1 травня 2019 року Фото: «Радио Азаттык»

Учасники акції закликали бойкотувати вибори президента, призначені на 9 червня

Сотні людей у Алмати та Астані (нині Нур-Султан) вийшли на акції протесту із закликом бойкотувати вибори президента та вимогою скасувати перейменування столиці Казахстану. Правоохоронці затримали понад 100 учасників акцій.

Про це повідомляє казахстанська служба «Радіо Свободи».

У Нур-Султані протестувальники вигукували: «Нур-Султан — не моя столиця», «Токаєв — не мій президент», «Дарига — не мій спікер сенату». Учасники акції закликали бойкотувати вибори президента, призначені на 9 червня.

Також протестувальники вимагали звільнити студентів Асію Тулесову і Бейбариса Толимбєкова, яких арештували на 15 діб через участь в акції протесту 21 квітня в Алмати.

На місце події прибули спецпризначенці, які почали затримувати протестувальник, застосувавши проти декількох з них гумові кийки. Учасники акції виступили з вимогою звільнити затриманих: поліція погодилася, але з умовою, що решта розійдеться.

У підсумку так і сталося, проте деякі протестувальники залишилися, і їх заштовхнули у поліцейські автобуси.

В Алмати акція відбулася в Центральному парку міста, її учасники — близько 300 людей — скандували «Бойкот!», «Свобода політв’язням», «У мене є вибір».

Між протестувальниками та представниками влади виник спір, проте спочатку нікого не затримували. Пізніше, коли частина учасників акції розійшлася, силовики затримали близько 100 людей і на автобусах відвезли у відділок.

Нагадаємо, у виборах президента Казахстану візьмуть участь 9 кандидатів, зокрема чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.