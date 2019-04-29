  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Казахстані назвали число претендентів на посаду президента

    • Розсилка
    <p>Засідання Центрвиборчкому Казахстану</p> - У Казахстані назвали число претендентів на посаду президента

    Засідання Центрвиборчкому Казахстану

    До 11 травня в ЦВК триватиме процес реєстрації кандидатів; можливо, хтось із претендентів не буде зареєстрований

    Центральна виборча комісія Казахстану назвала остаточне число претендентів стати кандидатами на посаду президента країни на позачергових президентських виборах, призначених на 9 червня.

    Після того, як раніше 29 квітня один із претендентів зняв свою кандидатуру, їх лишилося вісім. Термін висування претендентів збіг 28 квітня, повідомляє «Радіо Свобода».

    Тепер до 11 травня в ЦВК триватиме процес реєстрації кандидатів; можливо, хтось із претендентів не буде зареєстрований.

    Як очікують, жоден із висуванців не складе хоч скількись серйозної противаги чинному президентові Касим-Жомартові Токаєву, який пішов і на нові вибори як висуванець владної партії «Нур Отан» («Світло Вітчизни»). Всі інші претенденти – переважно мало відомі діячі, яких висунули провладні партії і громадські організації (самовисування в Казахстані немає).

    Єдина зареєстрована партія, яка називає себе опозиційною до влади, Загальнонаціональна соціал-демократична партія, оголосила про бойкот цих виборів. Партія заявила, що інші висуванці – «маріонетки», що мають допомогти обранню Токаєва, і висування свого претендента за таких умов пошкодило б репутацію партії.

    Нагадаємо, на виборах президента Казахстану вперше балотується жінка.

    Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

    Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» 
      Читайте також
      ЦВК вибори Казахстан партії політика президент Касим-Жомарт Токаєв
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ