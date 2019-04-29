У Казахстані назвали число претендентів на посаду президента
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Засідання Центрвиборчкому Казахстану
До 11 травня в ЦВК триватиме процес реєстрації кандидатів; можливо, хтось із претендентів не буде зареєстрований
Центральна виборча комісія Казахстану назвала остаточне число претендентів стати кандидатами на посаду президента країни на позачергових президентських виборах, призначених на 9 червня.
Після того, як раніше 29 квітня один із претендентів зняв свою кандидатуру, їх лишилося вісім. Термін висування претендентів збіг 28 квітня, повідомляє «Радіо Свобода».
Тепер до 11 травня в ЦВК триватиме процес реєстрації кандидатів; можливо, хтось із претендентів не буде зареєстрований.
Як очікують, жоден із висуванців не складе хоч скількись серйозної противаги чинному президентові Касим-Жомартові Токаєву, який пішов і на нові вибори як висуванець владної партії «Нур Отан» («Світло Вітчизни»). Всі інші претенденти – переважно мало відомі діячі, яких висунули провладні партії і громадські організації (самовисування в Казахстані немає).
Єдина зареєстрована партія, яка називає себе опозиційною до влади, Загальнонаціональна соціал-демократична партія, оголосила про бойкот цих виборів. Партія заявила, що інші висуванці – «маріонетки», що мають допомогти обранню Токаєва, і висування свого претендента за таких умов пошкодило б репутацію партії.
Нагадаємо, на виборах президента Казахстану вперше балотується жінка.
Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.
Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.
Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.