В Казахстані у травні пройдуть дострокові вибори президента



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Вибори президента Казахстану пройдуть у травні

Волевиявлення заплановано провести 9 червня 2019 року

Виконувач обов’язків президента найбільшої центральноазійської республіки Касим-Жомарт Токаєв заявив про проведення дострокових виборів президента Казахстану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Таке рішення Токаєв пояснив необхідністю усунути будь-яку невизначеність і досягнути політичної та соціальної єдності для боротьби із нагальними економічними проблемами. Волевиявлення планують провести 9 червня цього року.

Радники доньки Нурсултана Назарбаєва Даріги заявили про те, що вона не планує балотуватися. Тим самим в Токаєва немає жодного реального конкурента на майбутніх дострокових виборах. Саме Даріга Назарбаєва замінила Касима-Жомарта Токаєва на посаді глави сенату Казахстану, коли той по Конституції став виконувачем обов’язків глави країни.

Відповідно до законів Казахстану лише загальнонаціональні організації такі як партії можуть висувати кандидатів в президенти. Касим-Жомарт Токаєв належить до правлячої партії Нур Отан, яку і далі після відставки очолює Нурсултан Назарбаєв.

Потенційні кандидати мають лише два місяці на ведення агітації, що ускладнює шанси будь-якого політика окрім Токаєва. При цьому в випадку обрання на посаду президента Казахстану нинішній тимчасовий лідер матиме менше повноважень після реформи 2017 року.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.