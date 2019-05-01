Мадуро оголосив, що його армія придушила переворот у Венесуелі



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро





На думку Мадуро, протести опозиції 30 квітня ініціював колишній мер Каракаса Леопольдо Лопес

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про «придушення спроби державного перевороту». Відповідне послання до нації транслювалося на його сторінці в Twitter.

За словами Мадуро, спроба державного перевороту, якою він назвав опозиційні протести, зазнала невдачі. Він також зазначив, що ця спроба була зроблена за ініціативою колишнього мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії «Народна воля» Леопольдо Лопеса, яку він назвав «терористичною»..

«Агенти правого крила терористичної партії «Народна воля» спробували здійснити державний переворот. Імперія прагне атакувати і повалити законний уряд, щоб поневолити Венесуелу», - додав Мадуро.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий учора вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.