У Кенії бойовики напали на автобус: троє людей загинуло



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Ще троє поранених у результаті нападу були доставлені в медичні установ

В Кенії бойовики здійснили напад на пасажирський автобус, в результаті чого загинуло троє людей.

Про це повідомляє The Voice of America.

Уповноважений округу Ламу Ирунгу Мачарія підтвердив загибель людей і повідомив, що ще троє поранених у результаті нападу були доставлені в медичні установи.

За словами Мачарії, нападників було близько 10 осіб, поліція проводить операцію з пошуку і затримання бойовиків. Влада підозрює, що атаку на автобус здійснили представники ісламістського руху «Аш-Шабаб», які раніше взяли на себе відповідальність за напади на автомобілі, які здійснювали маршрути між Ламу і Момбасою.

На вимогу уряду, більшість автомобілів і автобусів наразі подорожують по даній дорозі у супроводі служби безпеки.

За останні десять років угрупування «Аш-Шабаб», яке базується в Сомалі, здійснило у Кенії численні напади.

Ісламісти пояснюють мотиви своїх атак помстою за те, що Кенія надала війська для африканських миротворчих сил місії Африканського союзу в Сомалі.