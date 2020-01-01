Напад на посольство США: Трамп на Новий рік пригрозив помститися Ірану
«Іран заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза», - заявив в Трамп
Президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися Ірану за підтримку іракських шиїтів, які напали на американське посольство в Багдаді.
Відповідну заяву американський лідер зробив в своєму Twitter.
«Іран нестиме повну відповідальність за загиблих або понесені збитки на будь-який з наших об'єктів. Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза. З Новим роком!», - заявив президент США.
Він запевнив, що посольство США в столиці Іраку перебуває в безпеці, і США відправили додаткові сили для його захисту.
Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.
ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.
Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.
Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.
27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.
На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.
До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.