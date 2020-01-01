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    У світі

    Напад на посольство США: Трамп на Новий рік пригрозив помститися Ірану

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    Дональд Трамп запевнив, що посольство США в столиці Іраку перебуває в безпеці, і США відправили додаткові сили для його захисту - Напад на посольство США: Трамп на Новий рік пригрозив помститися Ірану
    Дональд Трамп запевнив, що посольство США в столиці Іраку перебуває в безпеці, і США відправили додаткові сили для його захисту

    «Іран заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза», - заявив в Трамп

    Президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися Ірану за підтримку іракських шиїтів, які напали на американське посольство в Багдаді.

    Відповідну заяву американський лідер зробив в своєму Twitter.

    «Іран нестиме повну відповідальність за загиблих або понесені збитки на будь-який з наших об'єктів. Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза. З Новим роком!», - заявив президент США.

    Він запевнив, що посольство США в столиці Іраку перебуває в безпеці, і США відправили додаткові сили для його захисту.

    Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

    ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

    Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

    Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

    27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

    На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

    До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.

    Ірак США Іран Дональд Трамп політика напад посольство президент
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