Напад на посольство США: Трамп на Новий рік пригрозив помститися Ірану



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Дональд Трамп запевнив, що посольство США в столиці Іраку перебуває в безпеці, і США відправили додаткові сили для його захисту

«Іран заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза», - заявив в Трамп

Президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися Ірану за підтримку іракських шиїтів, які напали на американське посольство в Багдаді.

Відповідну заяву американський лідер зробив в своєму Twitter.

«Іран нестиме повну відповідальність за загиблих або понесені збитки на будь-який з наших об'єктів. Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза. З Новим роком!», - заявив президент США.

Він запевнив, що посольство США в столиці Іраку перебуває в безпеці, і США відправили додаткові сили для його захисту.