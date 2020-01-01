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    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень

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    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень - Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Фото: Нацполіція

    Громадську безпеку та порядок під час заходу забезпечувало 250 правоохоронців.

    У смолоскипній ході у Києві взяло участь близько тисячі людей, порушень не зафіксовано.

    Про це повідомляє поліція Києва.

    «Смолоскипна хода завершена. У ній взяло участь близько 1000 громадян... Порушень громадського порядку не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

    У поліції уточнили, що громадську безпеку та порядок під час заходу забезпечувало 250 правоохоронців.

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    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень
    Фото: Нацполіція

    Як повідомлялося, 1 січня у Києві представники правих сил провели смолоскипну ходу до 111-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

    Як повідомлялось, в середу, 1 січня, близько 600 людей провели мітинг із нагоди дня народження Степана Бандери у Львові.

    У грудні 2019 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві.

    Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

     Читайте також: Антон Дробович: Інститут національної пам’яті не займатиметься героїзацією Бандери
    Київ акція Степан Бандера поліція
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