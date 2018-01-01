У Кенії, Танзанії та Сомалі - спалахи холери

У разі виявлення захворювання громадянам України потрібно негайно звернутися до медичних установ для отримання допомоги

Міністерство закордонних справ України у зв’язку зі спалахом холери у Кенії, Танзанії та Сомалі рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цих країн до нормалізації епідеміологічної ситуації. [READ_MORE] Як повідомили у прес-службі МЗС, у кенійських провінціях Tharaka Nithi зареєстровано 26 випадків захворювання, у Busia -



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У разі виявлення захворювання громадянам України потрібно негайно звернутися до медичних установ для отримання допомоги

Міністерство закордонних справ України у зв’язку зі спалахом холери у Кенії, Танзанії та Сомалі рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цих країн до нормалізації епідеміологічної ситуації.

Як повідомили у прес-службі МЗС, у кенійських провінціях Tharaka Nithi зареєстровано 26 випадків захворювання, у Busia - 16, у Meru – 14, у Garissa – 6, у Siaya - 4 випадки. У танзанійських провінціях Dodoma зареєстровано 53 випадки захворювання і 4 смертельних, в Rukwa - 19, у Songwe – 9, в Ruvuma - 2 випадки. У сомалійських провінціях Banadir зареєстровано 49 випадків, Hiraan - 17 випадків.

Тим громадянам, які перебувають у Танзанії, Республіці Кенія та Федеративній Республіці Сомалі, слід виявляти особливу обачність і дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб.

У разі виявлення захворювання громадянам України потрібно негайно звернутися до медичних установ для отримання допомоги.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України необхідно невідкладно звертатися до Посольства України у Республіці Кенія за телефоном: (+254) 733-366-366, на адресу електронної пошти: emb_ke@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua

